Kletsnat weekend voor de boeg: 'We gaan terug de herfst in'

Tien graden minder

De temperaturen liggen komend weekend veel lager dan afgelopen week. "Toen haalden we nog een keer 18 graden in het midden van het land, en had Limburg een record met 20,5 graad. Het was toen bijna zomers, maar nu gaan we even vol terug de herfst in", zegt Middendorp.

Het is nu tien graden kouder en wordt dit weekend hooguit een graad of negen. Toch is dat eigenlijk helemaal niet zo gek voor maart. "Een graad of acht in de eerste week van maart is heel normaal."