Dit is typisch Nederlands volgens een Syriër: 'Elke dag hetzelfde ontbijt'

1. Elke dag hetzelfde ontbijt

Anwar woonde een tijdje in een asielzoekerscentrum in Arnhem. Daar kon hij niet zelf koken en dus kwam hij al snel in aanraking met de Nederlandse eetgewoontes. "Elke ochtend om acht uur moesten we in de rij voor ons ontbijt", vertelt hij. "Dat was elke dag hetzelfde: een boterham, kaas en jam. Hoe doen Nederlanders dat? Ze lijken echt blij met hun eten, maar het is altijd hetzelfde. Dat is zo saai."

In Syrië ontbeet Anwar altijd met van alles en nog wat: bonen, uien, andere groente, yoghurt. "Ik at elke dag wat anders." Hij vond de omschakeling niet makkelijk. "Ik heb mezelf afgevraagd of ik hier aan kon wennen, of dat ik toch mijn rugzakje weer op mijn rug moest gooien om ergens anders asiel aan te vragen", grapt hij.