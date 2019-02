Baby's van 620 gram: 'Het was net een kipfiletje'

'Hoe komt hij eruit?'

Ook Jolanda vond het lastig om met vragen om te gaan. "Het is heel vervelend als mensen zeggen: 'het is maar zien hoe hij eruit komt'. Als mensen dat vragen denk ik: 'Hoezo hoe hij eruit komt? Hij leeft?'". Damian is nu 4,5 en heeft een longziekte overgehouden aan zijn vroege geboorte. Hij is daardoor snel verkouden en vooral in de winter heeft hij last van zijn aandoening. Daarnaast kan hij niet praten en kauwen, iets wat hij nu nog aan het leren is.

De dochter van Harma is inmiddels al 22. Door de bloeding in haar hoofd na de geboorte heeft ze een beperking aan de rechterkant van haar lichaam. Ze kan wel gewoon lopen, maar haar vingers werken niet altijd mee. Lisette ging naar het speciaal onderwijs en werkt nu in de keuken van een restaurant.