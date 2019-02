Rechter: politie mocht verdachte eigen telefoon laten ontgrendelen

De politie mocht een verdachte in een phishing- en bankfraudezaak in Noord-Holland zijn telefoon laten ontgrendelen. Dat heeft de rechter in Haarlem vandaag gezegd. "Minder ingrijpende middelen om de iPhone te ontgrendelen waren niet voorhanden", zei de rechter.

Het is de eerste keer dat de rechter oordeelde over deze vorm van onder dwang ontgrendelen van een telefoon. Bewijs op telefoon Eén verdachte in de zaak werd gedwongen zijn duim tegen de telefoon te leggen, zodat deze ontgrendelde. Op die telefoon werd vervolgens mogelijk bewijs gevonden. Volgens de rechter was er slechts 'een zeer geringe mate van dwang'. Er werd door de politie geen inbreuk gepleegd op het recht van de verdacht om niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling, zo oordeelde de rechter. Lees ook Mag de politie je dwingen je telefoon te ontgrendelen? Vandaag horen we het De verdachte in deze zaak wilde zijn telefoon niet zelf ontgrendelen. Vervolgens heeft de politie toestemming gevraagd aan het Openbaar Ministerie om de verdachte te dwingen zijn telefoon te ontgrendelen. Uitspraak Bryan O. kreeg voor de gepleegde feiten 218 celstraf te horen, waarvan 180 dagen voorwaardelijk. Ook kreeg hij 240 uur werkstraf. De straf valt wat laag uit, omdat rechtszaak heel lang geduurd heeft en lang niet alles bewezen is verklaard. Voor oplichting bijvoorbeeld wordt hie vrijgesproken