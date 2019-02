Top Trump en Kim wél zinvol: 'Ze zaten in elk geval aan tafel'

Geen mislukking, geen groot succes

Ook volgens Azië-correspondent Sjoerd den Daas was het, ondanks het uitblijven van een deal, wel een zinvolle top. Deze bijeenkomst kan helpen bij de volgende gesprekken, zegt Den Daas. "Ik denk dat Mike Pompeo, minister van Buitenlandse Zaken, wel weer een paar keer heen en weer zal vliegen. Dit was geen mislukking, en ook geen groot succes."

Dit conflict duurt volgens Den Daas ook al zo lang, dat niemand had gedacht dat de mannen er vandaag wel even uit waren gekomen. Maar dat ze er zitten, dat kunnen we dus zien als een positieve ontwikkeling. "Trump is de eerste Amerikaanse president die face-to-face met Kim om tafel zit. Andere strategieën met meerdere landen aan tafel leverden nooit wat op."

Kim beslist alleen

Toch had ook Den Daas wel verwacht dat er iets op papier zou komen. "Maar als dat een documentje was geweest wat door iedereen anders geïnterpreteerd zou kunnen worden, wat was dat dan waard geweest?"

De onderhandelingen worden dus vervolgd, maar een oplossing is nog niet zomaar gevonden. Den Daas: "Kim is uiteindelijk de enige die beslissingen maakt. Dat maakt de toch al ingewikkelde onderhandelingen over technische details van mogelijke ontwapening en verlichting van sancties op lagere niveaus nog lastiger."