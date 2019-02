Hulphond Sully van overleden oud-president Bush heeft nieuwe baan

Sully werd bekend toen Bush senior kwam te overlijden in november 2018. De labrador was zijn vaste hulphond tijdens de laatste maanden van het leven van de oud-president. Bush senior (94) had de ziekte van Parkinson en Sully hielp hem in zijn dagelijks leven met het openen van deuren en het pakken van spullen.

Toen Bush senior kwam te overlijden bleef Sully hem trouw. Hij lag voor de kist en hield de wacht. Tijdens de uitvaartdienst van de voormalig president bracht Sully hem nog een laatste groet.