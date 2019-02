Nederland heeft nu 14 procent Air France-KLM in handen

Dat maakt het ministerie van Financiën woensdagavond bekend. De kosten van de aandelenaankoop zijn met de transacties van vandaag toegenomen van 680 tot 744 miljoen euro.

Verder uitgebouwd

Gisteren maakte minister Wopke Hoekstra van Financiën bekend dat de Nederlandse Staat een belang van 12,68 procent in Air France-KLM had genomen. Daarbij kondigde hij al aan dat het belang verder zou worden uitgebouwd tot 14 procent, vergelijkbaar met het belang van de Franse Staat in het luchtvaartbedrijf.