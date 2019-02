Vrouw bokslegende Rudi Lubbers herkent hem niet altijd meer

Het gebeurde voor het eerst in 2015. Lubbers reed in zijn busje naar Nederland, zijn vrouw Ria reed met haar Toyota achter hem aan. "In Oostenrijk was ik haar ineens kwijt", vertelt hij aan het AD. "Ze had de afslag naar Innsbruck genomen in plaats van München."

'Nooit meer de oude'

Lubbers stond urenlang te wachten bij de Duitse grens totdat hij werd gebeld. Zijn vrouw was in verwarde toestand van de weg gehaald en opgenomen in een verzorgingstehuis. "Daarna is ze nooit meer de oude geweest."