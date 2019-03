Brandweerman of conciërge vaker ziek thuis dan directeur

Zoek het op

De cijfers vliegen je in het nieuws om de oren, maar wat betekenen ze voor jou? De onderzoeksredactie van RTL Nieuws vertaalt de meest interessante data naar interactieve tools, kaarten en graphics. Zo kun jij jouw eigen situatie of buurt bekijken. Bekijk alle artikelen op de overzichtspagina van Zoek het op of druk op 'Volgen' om automatisch op de hoogte te worden gehouden van nieuwe artikelen.