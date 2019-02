Wonder in Tokio: baby woog 268 gram bij de geboorte en mag nu gezond naar huis

Volgens de dokter van het jongetje is hij een voorbeeld waarom mensen hoop moeten houden, ook al is de baby klein en te vroeg geboren. "Er is altijd de mogelijkheid dat baby's gezond het ziekenhuis zullen verlaten."

Record

Volgens het Keio University ziekenhuis in Tokio is het jongetje nu de kleinste baby ooit die in goede gezondheid een ziekenhuis heeft verlaten. Het vorige record zou een baby in Duitsland zijn, die bij de geboorte in 2009 274 gram woog.