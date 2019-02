Donald Trumps 'ritselaar' klapt uit de school

Hoe spannend wordt dit?

Kijk, veel van de dingen die Cohen zal vertellen, hebben we al gelezen in aanklachten van speciaal aanklager Robert Mueller, of in krantenartikelen. Maar het is natuurlijk echt anders om een vertrouweling van Trump het hardop, op camera, onder ede te horen verklaren. Het kan schadelijk zijn voor het imago van de president als iemand die tien jaar lang met hem samenwerkte, uit de school klapt. De vraag is natuurlijk of Trump-supporters hem willen geloven.