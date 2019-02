Advocaat Knoester laat vaker zijn emoties zien: 'Ze mogen bestaan, ons vak is heftig'

'Rillingen over mijn lijf'

In dit voorbeeld heeft Knoester het over een vrouw die twee kindermoorden op haar geweten heeft. Ze brak in de rechtszaal. Knoester ook bijna.

"Ik voel dat fysiek, voel de rillingen over mijn lijf", zegt Knoester tegen RTL Nieuws. Maar tranen toelaten kan niet. Dat is niet ethisch. Net zo min als het ethisch is om te juichen als een cliënt wordt vrijgesproken in een moordzaak. "Dat is voor mijn cliënt misschien fantastisch nieuws, maar er is nog altijd een leven verloren."

Ook recent nog, toen Knoester een pleidooi hield in de rechtszaal, kreeg hij het bijna te kwaad. Knoester was al maanden bezig met de voorbereidingen en toch moest hij twee keer slikken toen het moment daar was. "Je moet dan het gevoel van je cliënt verwoorden, terwijl de hele samenleving hem als een monster ziet. Maar soms is ook het verhaal erachter erg heftig."