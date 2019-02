Partijtje wodka voor Kim Jong-un: hoe zit dat precies?

4. Is het bijzonder dat de drank is onderschept?

"Dat er drank naar Noord-Korea onderweg is, is niet bijzonder", zegt Breuker. "Wel dat Nederland de lading heeft onderschept. Er wordt weleens wat tegengehouden, maar 90.000 flessen wodka, dat is echt veel. Dat doet wel pijn hoor, daar in Noord-Korea."

Volgens de hoogleraar Koreastudies is er een continue stroom alcohol en andere luxegoederen onderweg naar het communistische land. "Daar wordt het gebruikt als beloning, het is de smeerolie van het systeem. Aan de top in Noord-Korea is er sprake van een cadeautjescultuur."

Op die manier wordt de loyaliteit van hoge militairen en partijbeambten gekocht, zegt Breuker. "Die krijgen dollars en ook BMW's, Mercedessen en Rolexen. Op basis van verhalen van gevluchte Noord-Koreanen weten we dat er elke maand van alles binnenkomt."

5. Wat gebeurt er nu met de flessen wodka?

Het onderzoek naar de flessen wodka ligt nu bij Buitenlandse Zaken, zegt Kooij. "Zij kijken naar de papieren en bepalen of de flessen definitief in beslag worden genomen. Daarna worden ze vernietigd of geveild." De flessen staan nu in een inspectieloods in de Rotterdamse haven. "Het onderzoek kan wel enige maanden duren. Daar is ook informatie uit Noord-Korea voor nodig."