Slapeloosheid zit in je genen – en de oplossing komt dichterbij

Oplossing dichterbij

"Vaak denken mensen dat het een hopeloze zaak is als iets in je genen zit", zegt Van Someren. "Maar niets is minder waar. Je kunt ook genetische aanleg hebben om dik te worden. Als je dat weet van jezelf, kun je erop letten. Zo werkt het ook met slapeloosheid. Als je weet waar je kwetsbaarheden liggen, kun je zoeken naar manieren om ermee om te gaan."

Van Someren is positief over oplossingen voor mensen met slaapproblemen. "We hebben niet morgen een medicijn, maar we hebben nu wel de zevenmijlslaarzen aangetrokken."

Neurloog en slaapdeskundige Hans Hamburger van het Amsterdam Slaapcentrum benadrukt dat het belangrijk is om niet alle mensen met slapeloosheid over één kam te scheren. "Veel mensen maken zichzelf slapeloos door het gebruik van hun laptop of telefoon voor ze gaan slapen. Ook zijn er mensen die slapeloos zijn door problemen op het werk, andere slaapstoornissen of gebruik van medicijnen. Maar een klein deel van de mensen met slapeloosheid heeft een slaapstoornis puur door erfelijkheid."