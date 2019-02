Mag de politie je dwingen je telefoon te ontgrendelen? Vandaag horen we het

Meewerken aan eigen veroordeling

"Er is nog niets in de wet geregeld dat de politie bevoegdheid geeft om dit soort ontgrendelingsmethoden toe te passen", zei Brinkhoff eerder. "Dat wil niet zeggen dat wat de politie deed per definitie niet mag."

Waar het uiteindelijk allemaal om draait, is het recht dat je hebt om niet aan je eigen veroordeling mee te werken. "Dat is een recht dat heel belangrijk is in de wet. Je mag een verdachte ook nooit dwingen om te spreken bijvoorbeeld."

Toch zijn er ook situaties waarin een verdachte wél mee moet werken aan zijn eigen veroordeling. "Bijvoorbeeld als de politie een dronken bestuurder aanhoudt en hem of haar dwingt om te blazen of wanneer een verdachte van een zedendelict gedwongen wordt om DNA af te staan."