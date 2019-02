Kun je je verzetten tegen ALS? 'Fernando is geen doorsnee patiënt'

Het verloop is verder hetzelfde, legt Zaal uit. De ene variant is ook niet gevaarlijker dan de ander, maar als de spieren in het middenrif worden getroffen, wordt de keuze voor euthanasie wel sneller gemaakt. Ademhalen wordt dan ook steeds moeilijker.

Chronische ziekte

De oplossing voor ALS is er dus nog niet. Met de nadruk op nóg, want Zaal is wel positief. Voor de kindervariant van ALS, SMA, is inmiddels een medicijn waardoor kinderen weer meer kunnen. Spinraza zorgt ervoor dat de ziekte chronisch wordt, in plaats van dodelijk. "Als we dat toch ook met ALS kunnen bereiken, dat zou fantastisch zijn."