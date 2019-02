Overlevenden Turkish Airlines blikken terug: 'Het gebeurde in een split second'

Gevaar voor eigen leven

Zowel Henk als Jihad kunnen na de crash zelfstandig uit het vliegtuig komen. Henk zit bij de nooduitgang ten tijde van de ramp. "Ik moest de deur opendoen, met de nodige druk, omdat iedereen verwachtte dat het vliegtuig in brand zou vliegen", vertelt hij.

"Ik zat nog vast in de gordel, die kreeg ik niet los. Dat heeft mijn buurman uiteindelijk voor mij gedaan. Toen de deur open was, gleden we via de vleugel naar beneden en daar hebben we gewacht. Ondertussen kwamen er mensen van de A9 en uit de directe omgeving naar ons toegerend. Ze zeiden dat we zo ver mogelijk van het vliegtuig af moesten staan vanwege ontploffingsgevaar. Diezelfde mensen zijn met gevaar voor eigen leven het vliegtuig ingegaan om andere mensen te redden."

Zuurstofmaskers

Een van die mensen is John (achternaam bij de redactie bekend). "Ik zag het vliegtuig uit de lucht vallen. Dat zie je niet zo vaak, dat een vliegtuig naar beneden stort."

Als hij het vliegtuig betreedt, is de cabine al bijna helemaal leeg. "Alle zuurstofmaskers hingen naar beneden, de businessclass was in elkaar geklapt en daar zat nog een persoon met een gebroken enkel", vertelt John. "Ik wist niet of hij nog meer gebroken had en heb hem toen met andere mensen in een stoel bij de nooduitgang gezet."

Eenmaal buiten stort een aantal mensen in, weet John. "Mensen die in shock uit het toestel kwamen lopen, maar wel een gebroken rug hadden. Ze liepen puur op adrenaline. Maar na tien, twintig meter zakten ze in elkaar." Deze en sommige andere beelden blijven voor altijd hangen. "Een dode passagier lag op het veld, zijn gezicht was bedekt. Ik heb toen zelfs nog even gecheckt of hij wel echt dood was. Dat vergeet je niet."