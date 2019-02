Afgewezen student overspoelt universiteit jarenlang met e-mails

Het loopt zo uit de hand, dat de universiteit nu naar de rechter stapt.

Langdurig

"Als een student teleurgesteld is en e-mails stuurt daarover zijn we volwassen genoeg om dat te begrijpen, maar dit was een langdurige situatie", zegt woordvoerder Simon Vink tegen RTL Nieuws. Verder wil de universiteit niets kwijt over de inhoud van de berichten.

"We hopen dat de rechter oordeelt dat de e-mails moeten stoppen, dat is het enige dat we vragen." Komende donderdag dient het kort geding in de rechtbank van Arnhem.