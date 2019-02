Belg al 1,5 week op Zaventem in hongerstaking om afhandeling aanslag

De aanslag op Brussel Zaventem in Brussel is inmiddels drie jaar geleden, maar voor Philippe Vandenberghe voelt dat niet zo. Hij herbeleeft de aanslag nog iedere dag. Nu is hij al anderhalve week in hongerstaking, want de overheid komt volgens hem zijn afspraken niet na.

Philippe zit op een veldbedje bij incheckrij 11, op de plek waar de eerste bom ontplofte, meldt Het Laatste Nieuws. In totaal kwamen er 35 mensen om, nadat er ook een tweede bom was ontploft. Een derde bom ging niet af en werd door de explosievendienst gecontroleerd tot ontploffing gebracht. De Belg heeft mentale problemen overgehouden aan de aanslag. Hij heeft last van slaapproblemen en stress; elke nacht beleeft Philippe de aanslag opnieuw. Hij wil meer compensatie van de overheid dan hij tot nu heeft gekregen. 'Ze stierf in mijn armen' De Belg ging de dag van de aanslag zoals altijd met de trein naar zijn werk. Na de ontploffingen hielp Philippe als eerste meerdere ernstig gewonde slachtoffers. "Eén dame, een Nederlandse, was stervende", zegt hij tegen HLN. "Haar voet was eraf, ik heb een snelverband aangebracht en haar positie veranderd zodat ze door haar mond kon ademen. Ze heette Elita Weah. Ze is in mijn armen gestorven." Terug naar Zaventem: Hanneke en Lennie overleefden de aanslag: De vriendinnen Hanneke en Lennie waren tijdens de aanslag op vliegveld Zaventem. De periode daarna ging het redelijk met Philippe. Hij bleef werken, dat wilde hij, maar later kwamen er toch tekenen van achteruitgang. Alleen sapjes, tot het is opgelost Philippe en andere slachtoffers worden sindsdien van het kastje naar de muur gestuurd, zegt hij. Vele brieven gaan heen en weer, maar niemand neemt verantwoordelijkheid. Philippe laat een brief van verzekeraar Ethias uit zijn tas zien. "Gezien de feiten die ons zijn gemeld niet werden beschouwd als een arbeidsongeval is het voor ons niet mogelijk tussenbeide te komen", is te lezen. Artsen moeten alle slachtoffers van de aanslag nu beoordelen en een zogenoemde 'invaliditeitsgraad' geven. Philippe kreeg een invaliditeitsgraad van 20 procent, volgens hem had dat minimaal 28 procent moeten zijn. Hij is niet de enige die ontevreden is. "In alle 400 gevallen die bij ons bekend zijn, heeft de dienst invaliditeitspercentages toegekend die niet stroken met de realiteit." Philippe kon de situatie niet meer aan, en besloot actie te gaan voeren. Hij drinkt nu alleen sapjes. totdat de regering de situatie fatsoenlijk afhandelt. Lees ook Slachtoffers aanslag Brussel wachten nog op vergoeding: 'Voor tweede keer slachtoffer'