Grote brand in het Limburgse Swalmen onder controle

Volgens de brandweer is er geen asbest vrijgekomen. De brand in de loods aan de Breden Ars in Swalmen brak rond 19.45 uur uit. De brandweer bestreed de vuurzee met groot materieel. Inwoners van woningen in Swalmen werden via een NL-Alert verzocht ramen en deuren dicht te houden in verband met de dikke rookwolken. Rond 21.15 uur was de brand meester.

Brandstichting

De politie gaat volgens een woordvoerder van de brandweer een onderzoek instellen naar mogelijke brandstichting.