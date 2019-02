Mega-jackpotwinnaar al maandenlang spoorloos

Het is de een na grootste Amerikaanse jackpot ooit. Als de winnaar niet komt opdagen, wordt het geld verdeeld over de overheden van de Amerikaanse staten. De staat South Carolina, waar Simpsonville ligt, is dan de grote verliezer. Die loopt ruim 61 miljoen dollar inkomstenbelasting van de lotwinnaar mis, schrijft The Guardian.

Winnende lot

Het winnende lot werd tussen 20 en 23 oktober verkocht in een KC-supermarkt. Volgens bewoners van Simpsonville moet de winnaar wel uit de omgeving komen. De supermarkt ligt niet aan een snelweg.

De omzet van de supermarkt steeg enorm toen bekend werd dat het winnende lot hier vandaan kwam. Wel is het voor de eigenaar een tegenvaller als de winnaar uiteindelijk niet komt opdagen. Hij loopt dan een bonus van 50.000 dollar mis.