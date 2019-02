De dood wacht om de hoek, maar Fernando Ricksen blijft vechten: 'Opgeven? Nooit'

Hoe destructief ALS is, blijkt in de periode na de diagnose in 2013. Zijn vingers trekken krom, lopen wordt moeilijk, later onmogelijk. Hij heeft steeds meer hulp nodig en maakt zich inmiddels verstaanbaar via een spraakcomputer. Want praten, dat gaat niet.

'Ik zit niet op medelijden te wachten'

We zoeken Fernando op in Glasgow. Dat moet wel, wil je hem nog zien. Enkele maanden geleden, net na een bezoek aan zijn oude club Glasgow Rangers, stort hij in elkaar. Een longinfectie. Fernando ligt tien weken in het ziekenhuis en kan niet meer naar huis. Nooit meer. Hij blijft tot zijn dood in een hospice, net buiten de stad.

Dat betekent niet dat hij niets meer doet of geen bezoek meer krijgt. Oud-ploeggenoten, vrienden en familie komen vaak langs. Schamen voor zijn situatie of voor zijn uiterlijk doet hij zich niet. "Waarom zou ik? Dit is ALS. Dit is wat de ziekte met je doet. Ik zit niet op medelijden te wachten", laat hij weten vanuit zijn hospice.