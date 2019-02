Nieuwe therapie hielp bij Kevin tegen oorsuizen: 'Tranen sprongen in mijn ogen'

Een harde constante hoge piep in je oren die harder klinkt in volle, drukke ruimtes of juist in stille omgevingen: het beïnvloedde Kevin op zo'n negatieve manier, dat het dagelijks leven voor hem soms lastig was vol te houden.

"Ik las een artikel over tinnitus en herkende me in heel veel van de symptomen", vertelt Kevin over het moment dat hij ontdekte dat hij lijdt aan oorsuizen. "Dat was zo vreemd. Sindsdien ben ik me zorgen gaan maken. Ik was bang dat ik tumoren in mijn hoofd had en ben naar de huisarts gegaan."