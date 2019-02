ADO-fans houden huis in Amsterdam, Dokwerker beklad

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam gaat aangifte doen tegen de bekladders. "De afgelopen nacht is De Dokwerker beklad", zegt ze in een reactie. "De Dokwerker staat voor alle mensen die in Nederland zijn opgestaan tegen de vervolging van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Het is een belangrijk historisch monument en een dierbaar symbool in onze stad: daar blijf je vanaf."