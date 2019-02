Helemaal losgaan in de Facebook-comments: waarom? 'Er is te weinig context'

'Niet gericht aan nabestaanden'

We zochten contact met mensen die een negatieve reactie achterlieten onder een artikel over drugsdoden. We vroegen ze waarom ze dat deden en of ze zich bewust waren van de impact van hun reactie. "Natuurlijk denk ik aan de nabestaanden", laat een vrouwelijke reageerder ons weten. "Mijn reactie is ook niet per se aan hen gericht. Ik ben gewoon eerlijk en geef mijn mening, positief of negatief."

De vrouw is niet de enige die er zo over denkt. "Ik ben me ervan bewust dat nabestaanden de reacties kunnen lezen, maar ik richt mijn reactie niet tot het slachtoffer, maar tot anderen", zegt een ander. Meer reageerders vonden dat ze het 'recht hadden om hun mening te geven'.