Superblij door eerste zonnestralen: 'Gelukshormoon gaat aan'

'Winterdip in een klap weg'

Nu het 's ochtends al iets eerder en 's avonds iets langer licht is, verdwijnen daarom bij veel mensen volgens Smeets de sombere gevoelens die bij de winter horen. "Je kunt het vergelijken met een menstruatiecyclus waar we met zijn allen in zitten. In de winter hebben we een hormoondip en voelen we ons eerder somber en moe. Vlak voor de lente komt er een hormoonpiek door het zonlicht waardoor iedereen tegelijk denkt: yes, nu is het weer goed."

In onderzoeken zag Smeets hoe bij 75 procent van de mensen met mentale klachten de klachten verdwenen als de zon meer ging schijnen. "Juist tegen de mensen die zich het liefst opsluiten met de gordijnen dicht zeg ik daarom: ga naar buiten, het werkt echt."