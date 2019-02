UWV gaat werkwijze vestiging Groningen tegen het licht houden

Ook geeft het UWV vanavond toe dat niet alleen de beoordeling gedaan worden door een verzekeringsarts, maar dat er ook altijd ook nog een tweede arts naar moet kijken. In een eerdere reactie stelde het UWV nog dat alleen steekproefsgewijs hoefde te gebeuren.

Lastige terug te draaien

Het UWV kondigt nu aan op zeer korte termijn uit te zoeken of het kantoor in Groningen zich aan de regels heeft gehouden. Als dat niet het geval blijkt te zijn, gaat het UWV we onderzoeken of herstelacties nodig zijn.

Experts vertellen RTL Nieuws dat ook als er onterecht langdurige arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn verstrekt, die naar alle waarschijnlijkheid zeer lastig zijn terug te draaien.