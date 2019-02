Kwetsende reacties op Facebook na dodelijk ongeluk: 'Als nabestaande schrik je heel erg'

In de nacht van 16 op 17 november verongelukte een bestuurder van een auto nadat hij tegen een boom was gereden. Per toeval zag Jacob Sesselaar (35) een artikel over het ongeluk voorbijkomen op zijn tijdlijn. "Ik wist toen nog niet eens dat het mijn broertje was", vertelt Jacob aan RTL Nieuws.

Op het artikel werd direct volop gereageerd. 'Hij zal wel dronken zijn geweest', of: 'Als je stoer wilt doen, moet je dat met de dood bekopen'. Jacob: "De reacties waren niet mals, daar schrik je echt van."

Niet waar

Bovendien klopte de inhoud van de reacties niet. Zijn broer Jan Willem reed niet te hard en was ook niet dronken. "Hij was vroeg in de ochtend vertrokken naar de optocht van Sinterklaas, omdat hij daar die dag Zwarte Piet zou spelen. Hij is onderweg in slaap gevallen en toen tegen een boom gereden."