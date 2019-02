'Hoogbejaarden moeten om de 2 jaar rijgeschiktheidskeuring doen'

Hoogbejaarden die een gevaar op de weg zijn, waarbij dat niet op tijd of niet juist is gecheckt. Het kan fatale gevolgen hebben. Zo vertelde Joke over haar zoon Marvin die werd aangereden door een 89-jarige man. En ook de ouders van de 6-jarige Joëlle verloren hun dochtertje door een ongeluk met een hoogbejaarde bestuurder.

Hoogleraar ouderdom Andrea Maier denkt dat het achteruitgaan van de hersenfunctie op latere leeftijd, voor een groot deel kan bijdragen aan onveilige situaties in het verkeer. "Onze hersenfunctie gaat vanaf 25-jarige leeftijd achteruit. Dan is het echt nog niet gevaarlijk, want door ervaringen kunnen we dan op een soort 'autopiloot' functioneren." Het wordt wel gevaarlijk naarmate we een flink stuk ouder worden.