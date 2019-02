325.000 mensen in de WIA – hoe werkt die wet?

Er zijn ook nog arbeidsongeschikte werknemers die onder een andere wet vallen. Bijvoorbeeld de oude WAO, of de Wajong, voor mensen die jong arbeidsongeschikt raakten.

In totaal zijn 816.000 Nederlanders geheel of deels arbeidsongeschikt.

Hoeveel kost de WIA?

De WIA kost dit jaar 5,8 miljard euro. Die kosten stijgen, doordat er meer mensen in de WIA komen: in 2017 kostte de wet nog 4,5 miljard euro.

Hoe hoog is de WIA-uitkering?

Dat verschilt per persoon en is onder andere gebaseerd op wat je verdiende voordat je arbeidsongeschikt werd. Een IVA-uitkering is 75 procent van het laatste salaris, tot aan je pensioen.

De hoogte van een WGA-uitkering hangt af van je arbeidsverleden en van hoeveel je nog wel kunt werken.

Voor beide regelingen geldt een maximumbedrag van 4660 euro per maand. De gemiddelde IVA-uitkering is 23.400 euro per jaar, in de WGA is dat 21.480 euro.

Wanneer krijg je een WIA-uitkering?

Als je als werknemer langer dan twee jaar ziek bent, krijg je geen geld meer van je werkgever. Ook de ziektewet stopt na twee jaar. Als je bijna twee jaar ziek bent, krijg je daarom een brief van het UWV dat je een WIA kunt aanvragen.

Een voorwaarde van de WIA is dat je wel hebt geprobeerd te re-integreren. Als je daaraan voldoet, moet je op gesprek komen bij een verzekeringsarts. Die bepaalt of je nog in staat bent om te werken en of er kans is op herstel.

Als je helemaal niet meer kunt werken, en dat in de toekomst waarschijnlijk ook niet meer gaat kunnen, krijg je een IVA-uitkering.

Als je nog wel deels kunt werken, krijg je ook nog een gesprek met een arbeidsdeskundige. Die kijkt wat je nog wel zou kunnen doen en wat je daarmee kunt verdienen. Is dat minder dan 65 procent van je laatste loon, dan krijg je een WGA-uitkering.