Drie gewonden naar ziekenhuis bij uitslaande brand in Tegelen

Van de gewonden zijn er twee die betrokken waren bij de brand, de derde was een brandweerman. Het is niet duidelijk hoe ernstig de klachten van de gewonden zijn. In totaal staan er vier panden in brand.

Mogelijk nog iemand aanwezig

De brandweer sloeg groot alarm, ook omdat er mogelijk nog iemand bij of op het bedrijfsterrein is.

De brand brak uit rond 19.00 uur. Het zou volgens de brandweer gaan om een grote brand bij een veevoederbedrijf, gelegen aan de spoorlijn Roermond-Venlo.