700.000 xtc-pillen gevonden in Limburgs huis

De politie heeft vorige in een huis in het Limburgse Broekhuizen ruim 700.000 xtc-pillen in beslag genomen. De pillen hebben een straatwaarde van ruim drie en een half miljoen euro. De politie heeft het over een 'grote vangst'.

In het huis zijn een 24-jarige vrouw en een man van 25 jaar aangehouden. Ze blijven voorlopig vastzitten. Ruim 1 miljoen Nederlanders hebben ooit xtc gebruikt: Bekijk deze video op RTL XL Dit moet je weten over XTC. Anonieme melding De politie kwam de drugs op het spoor na een melding bij Meld Misdaad Anoniem.