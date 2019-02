Energierekening torenhoog? 'Je hebt er zelf ook invloed op'

Tip 2: Bel je leverancier voor korting

"Wat je ook kunt doen, als je prima zit bij je energieleverancier, is even bellen", adviseert Donat. "Dan zeg je: joh, ik overweeg om over te stappen omdat andere leveranciers goedkoper zijn. 9 op de 10 keer doen ze dan een voorstel, want zo'n leverancier wil zijn klanten natuurlijk graag behouden."

Tip 3: Kies een goed overstapmoment

Wacht tot je contract is afgelopen, anders riskeer je een overstapboete, zegt Donat. Daarnaast kun je beter in de zomer overstappen, dan in de winter. "Als je een jaarcontract afsluit, berekent de leverancier wat je ongeveer gaat gebruiken. Dat bedrag wordt gedeeld door twaalf, waardoor je elke maand hetzelfde tarief betaalt. Bijvoorbeeld 100 euro per maand, terwijl je in de zomer eigenlijk maar 50 euro per maand verbruikt en in de winter 150."

Als je vervolgens na de dure wintermaanden opzegt, kun je een narekening krijgen. "Je hebt dan meer verbruikt dan die 100 euro die je maandelijks betaald hebt. Als je vervolgens na afloop nog een rekening krijgt, is dat natuurlijk een onaangename verrassing."