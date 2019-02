Daan had paniekaanvallen en maakte een 'moed-verzamelboek' om anderen te helpen

Moed

Wat volgens Daan het belangrijkste is als je van je paniekaanvallen af wilt komen, is dat je je niet door je angsten moet laten leiden. "Je moet je angsten onder ogen zien en ze aanpakken door te oefenen, daar is superveel moed voor nodig. Wat ook belangrijk is, is dat je weet dat het over gaat. De paniekaanval zelf, maar ook de periode waarin je de aanvallen hebt. Ik dacht eerst: vanaf nu ben ik mijn hele leven zo, dat is een erg beangstigende gedachte, maar het is altijd tijdelijk."