Man aangehouden voor 17 jaar oude verkrachtingszaak na DNA-match

De politie heeft een 57-jarige man aangehouden die wordt verdacht van verkrachting van een 18-jarig meisje in 2002. Destijds kon de zaak niet worden opgelost, maar nu is er een match met DNA-materiaal dat in 2002 werd aangetroffen.

Op 17 september 2002 kreeg het 18-jarige slachtoffer in Horst een aanrijding met de verdachte. De auto van de vrouw raakte zo beschadigd dat ze niet verder kon rijden en de verdachte bood aan haar thuis te brengen. DNA-sporen In plaats van naar huis, bracht de verdachte de vrouw naar een bos, waar hij haar verkrachtte. Op de plaats delict werden DNA-sporen aangetroffen, die werden opgeslagen in de landelijke DNA-databank. Destijds leidden het onderzoek van de politie en berichten in opsporingsprogramma's tot niets. Maar toen begin dit jaar het DNA van de verdachte in de databank kwam naar aanleiding van een andere veroordeling, kwam er een match met het DNA-materiaal uit 2002.