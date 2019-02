Inboedel IJsselmeerziekenhuizen te koop: van MRI-scan tot stethoscoop

Wie altijd al een eigen MRI-scan of röntgenapparaat wilde, kan nu zijn slag slaan. De complete inboedel van de failliete IJsselmeerziekenhuizen staat namelijk te koop. "Het is wel iets anders dan de metaalbewerkingsapparaten die we wekelijks veilen", zegt accountmanager Teun van Leeuwen van veilinghuis Troostwijk.

Er kan geboden worden op elf medische apparaten en ook ziekenhuisbedden, kastjes en ander meubilair komen onder de hamer. De prijzen beginnen vanaf 10 euro voor een ziekenhuisbed en lopen op tot ruim 10.000 euro voor een MRI-scan. Wat nu te koop staat, is slechts het eerste deel van de inboedel van de ziekenhuizen, de komende weken wordt er nog veel meer te koop gezet. Een röntgenapparaat dat binnenkort geveild wordt. © Troostwijk Veilingen Naar het buitenland De inboedel van het ziekenhuis is verdeeld in twee categorieën, medische apparaten en meubilair. Op het meubilair kan iedereen bieden, maar voor de medische apparaten moet je geregistreerd staan bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Volgens Van Leeuwen zal de apparatuur waarschijnlijk verkocht worden aan andere ziekenhuizen. "Het werkt allemaal nog prima. Vooral vanuit het buitenland is de interesse groot", zegt hij. "Ik denk dat we vanuit elk continent op dit moment wel een geïnteresseerde hebben." Moeten ziekenhuizen failliet kunnen gaan? Bekijk deze video op RTL XL Ziekenhuizen zijn toch geen bedrijven? Waarom kunnen die dan failliet gaan? Tijd voor een blik op de financiering van ziekenhuizen in Nederland.