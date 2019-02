Polen woedend op Israël om uitspraken over holocaust

De diplomatieke rel heeft zelfs geleid tot het afblazen van een top in Israël. Het was eigenlijk de bedoeling dat de volledige Visegrádgroep (Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië) van vier Centraal-Europese landen bijeen zou komen in Israël.

'Antisemitisme binnengekregen met moedermelk'

Het begon vrijdag, toen premier Netanyahu in Polen was. Hij legde in Warschau een krans bij het ghettomonument. Maar hij merkte ook op dat er Polen samenwerkten met de nazi's. Die uitspraken vielen al niet in goede aarde. Vandaag ging de Israelische minister van Buitenlandse Zaken daar nog eens overheen. De minister citeerde een oud-premier die zou hebben opgemerkt dat inwoners van Polen het antisemitisme 'binnenkregen met hun moedermelk'.