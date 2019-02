Vanillevla FrieslandCampina is geen echte vanillevla

In de vanillevla van Optimel zit geen echte vanille (de vruchten van de vanilleplant), maar ook geen vanille-aroma. En dat hoort niet, vindt de Reclame Code Commissie, dat beoordeelt of een reclame-uiting voldoet aan de regels.

Kunstmatige aroma's

De zaak werd aangespannen door voedselwaakhond Foodwatch. Die is van mening dat consumenten worden misleid door de naam. "De consument wordt gestuurd in de gedachte dat er vanille in zit", is te lezen in de aanklacht. "Een naamgevend ingrediënt dat prominent op de verpakking benoemd wordt, hoort ook daadwerkelijk in een product te zitten om niet te misleiden."

Foodwatch is in ieder geval blij met de uitspraak. "Omdat het een belangrijke uitspraak is die voor veel meer producten consequenties kan hebben. Je ziet dat in toenemende mate echte natuurlijke ingrediënten worden vervangen door goedkopere kunstmatige aroma’s. De uitspraak bevestigt nu dat dit onwettig is als dit niet duidelijk is voor de consument'', aldus de organisatie.