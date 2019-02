Fractievoorzitter PvdD Amsterdam zegt sorry tegen Sylvana Simons

Het hele statement van Van Lammeren:

"Tijdens het debat aangevraagd door de fractie van Bij1 liepen de gemoederen hoog op. In de debataanvraag was vermeld: 'De Amsterdamse burgers verdienen dan ook een spoedige verantwoording van het college over het toepassen van dit buitensporige en onnodige politiegeweld'. Deze claim was voorbarig en richt zich ook op 2 Amsterdamse politie agenten die zonder enige vorm van verweer door een fractie uit de lokale politiek werden veroordeeld."

"Tijdens het debat gaf dezelfde fractie aan dat jongeren met een donkere huidskleur zich terecht zorgen maken om politiegeweld en dat men het OM niet kan vertrouwen. Hiermee werd het incident, aangewend voor de suggestie dat de Amsterdamse politie discrimineert."

'Nederig zitten had ik nooit mogen gebruiken'

"De Amsterdamse politie heeft een zeer lastige taak te vervullen in onze stad. Twee agenten schuldig verklaren zonder gedegen onderzoek waarbij de integriteit van het hele korps in twijfel getrokken wordt, is onacceptabel. Dat was dan ook de strekking van mijn bijdrage. Daarbij heb ik tegen mijn collega mevrouw Simons gezegd dat zij nederig moest gaan zitten. Hiermee doelde ik op het feit dat zij moest beseffen dat ze te snel tot een oordeel was gekomen aangezien het onderzoek nog loopt en dat zij zich wellicht meer bescheiden had moeten opstellen."

"Dat mijn woordkeuze onjuist was en als kwetsend kan worden ervaren, spijt me zeer. Mijn woordkeus droeg ook niet bij aan de inhoud van mijn betoog. Ik bied mijn excuses aan aan ieder die mijn woordkeus als kwetsend en/of ongepast heeft ervaren, in het bijzonder aan Sylvana Simons."