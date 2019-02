Wakker Dier boos op supermarkten: steeds vaker stunts met kiloknallerkip

In 1937 gevallen ging het volgens Wakker Dier om de zogenoemde lokkip, een term die door Wakker Dier zelf in het leven geroepen is. Wakker Dier: "De lokkip komt nooit buiten, leeft in haar eigen uitwerpselen en moet na zeven weken naar de slacht. In het slechtste geval leeft ze met zo'n 17 kippen op één vierkante meter. Dit is zo bij de meeste supermarkten, waaronder marktleiders Albert Heijn en Lidl."

Geen stappen vooruit

De lokkip is niet te verwarren met de plofkip. De lokkip heeft volgens Wakker Dier een iets beter leven dan de plofkip. "De plofkip zit met 21 kippen per vierkante meter en heeft geen daglicht. De lokkip is een iets trager groeiend ras dan de plofkip." De plofkip werd in 2016 officieel verbannen van de versafdeling van de supermarkt.