Atletiekfederatie wil dat Semenya testosteronremmers slikt, atlete in hoger beroep

Wat is het effect van testosteron?

Dat testosteron gunstige effecten heeft op de sportprestaties, blijkt wel uit het feit dat sporters het ook gebruiken als doping. "Het mannelijk geslachtshormoon testosteron zorgt voor verschijnselen die je ziet bij jongens in de puberteit", legt Olivier de Hon van de Dopingautoriteit uit. "Dan moet je denken aan spieropbouw, een lage stem, acne, prostaatvergroting en hogere agressie."

Vanwege de spieropbouw is het geslachtshormoon in trek bij sporters. "Het zorgt ervoor dat je meer kracht hebt en een groter vermogen. Met name bij explosieve sporten heeft het nut."

Evenwicht

Het bijzondere aan testosteron is dat zowel mannen als vrouwen het van nature in hun lichaam hebben. "Soms is het evenwicht tussen oestrogenen, het vrouwelijk geslachtshormoon, en testosteron verstoord. Waar het bij Semenya door komt, is onbekend. Maar een verklaring zou kunnen zijn dat ze eigenlijk een man is, maar dat haar testikels niet zijn ingedaald. Ook als die niet zijn ingedaald, produceren ze testosteron."

Dan heb je als sporter die meedoet met de vrouwen inderdaad een groot voordeel, zegt De Hon. "Maar het lastige is: in de topsport selecteer je altijd op unieke eigenschappen. Iets wat Usain Bolt presteert, is ook bovennatuurlijk. Het gaat vaak om grensgebieden van wat fysiek mogelijk is, daarom is het niet gek dat je zo'n zaak als Semenya tegenkomt."

Schemergebied

"We hebben in de sport afgesproken een indeling te maken op mannen en vrouwen, maar daartussen heb je een schemergebied", vervolgt hij. "Wanneer vinden we iemand een vrouw en wanneer een man, daarover moet een beslissing genomen worden."