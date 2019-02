Bewoner vindt poema in tuin, brandweer haalt 'm uit boom

De brandweer verdoofde het dier en haalde het naar beneden met een 'veiligheidsharnas'. "Het komt wel vaker voor dat jonge poema's hun territorium verlaten en op zoek gaan naar een nieuw leefgebied", zegt een bioloog in een bericht dat de brandweer op Facebook plaatste. "Het is dan zaak snel in te grijpen. De poema in de boom laten zitten, is niet veilig voor de omgeving", voegde een andere bioloog daaraan toe.

Vrijgelaten

Inmiddels is de poema weer vrijgelaten. Toen hij weer bij bewustzijn kwam, werd hij uitgezet in zijn natuurlijke leefomgeving.