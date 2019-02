Scoutingjongens redden neergestorte parachutiste: 'We dachten dat ze dood was'

De scoutingsjongens, tussen de 14 en 16 jaar, troffen de vrouw in een bos bij Spa aan en schakelden de hulpdiensten in. "Eerst dacht ik dat ze dood was, maar ze bewoog", zegt de 15-jarige Louis Ledoux tegen Het Laatste Nieuws. "Ze sprak Frans en vroeg ons haar op haar zij te leggen. Ze is de hele tijd bij bewustzijn gebleven. Het was een schokkende ervaring, maar we zijn blij dat we haar hebben kunnen redden."