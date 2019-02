Vrouw bevalt aan boord van vliegtuig, baby kerngezond

Zowel de moeder als het kindje maken het uitstekend, laat vliegtuigmaatschappij JetBlue via een verklaring weten. "We willen de crew en de medici aan boord bedanken voor hun snelle handelen. We wensen de moeder en haar zoon alle goeds."

Born to Be Blue

Toevallige bijkomstigheid: het vliegtuig, dat net in gebruik was genomen, draagt de naam 'Born to Be Blue'. Yaqui Ramos, dat voor het grondteam van JetBlue werkt, deelde foto's van de aankomst van de baby op de luchthaven.