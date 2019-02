Negen carnavalswagens in Zaltbommel in vlammen op: 'Alles is weg'

'Alles is weg'

Onder de afgebrande praalwagens zijn volgens Merks de prinsenwagen en de wagen van de jeugdprins. Dat zijn de hoofdwagens van de optocht. Aan de wagens is bijna een jaar gewerkt. "Alles is weg, het is een drama.''

De carnavalsvereniging overlegt met de gemeente wat er nu met de optocht moet gebeuren. "Het is nog te vroeg om te zeggen dat er geen optocht zal zijn", zegt Merks. "Hoe is nog de vraag, maar we zullen ons uiterste best doen om er toch nog iets van te maken."

"Op dit moment verzamelen de bouwers zich rond de hal, veel van hen met tranen in hun ogen. Die vangen we op. Gelukkig zijn er geen persoonlijke ongelukken gebeurd."

Burgemeester Peter Rehwinkel heeft op Twitter zijn medeleven aan de bouwers betoogd. "Wat ontzettend verdrietig. Heel Zaltbommel leeft mee", schrijft op.

De brand is in de omgeving goed te zien: