Daders krijgen tot 16 jaar cel voor aansteken fatale flatbrand in Diemen

Volgens de rechtbank is het bewezen dat Simona (24) de brand liet aansteken om verzekeringspenningen op te strijken. Gilermo (25) en Rachied V. (27) kregen daarbij beloningen in het vooruitzicht gesteld. Gilermo zei tijdens de rechtszaak dat hij het heel erg vond wat er is gebeurd. "Maar ik kan de tijd niet terugdraaien." Gilermo schreef tijdens het proces een handgeschreven brief. Hij vertelde daarin dat het allemaal 'enorm uit de hand gelopen was'.

De rechtbank stelde bij het vonnis dat de drie 'op onaanvaardbare wijze gespeeld hebben met mensenlevens'. De drie konden volgens de rechtbank weten dat er veel mensen lagen te slapen in de flat. Het OM had eerder 18 jaar geëist voor Simona, 16 jaar voor Gilermo en 17 jaar voor Rachied.

Brand na explosie

Op camerabeelden was te zien hoe Gilermo samen met iemand anders toegangsdeuren naar en in de flat forceerde en hoe korte tijd later een explosie plaatsvond. Gilermo gaf toe de brand te hebben gesticht.

Zijn zus Simona erkende betrokken te zijn geweest bij het plan en de verzekering te hebben willen oplichten. Na de brand heeft zij ook daadwerkelijk claims bij de verzekeraar neergelegd. Volgens haar kwam haar broer met het idee.