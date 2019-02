Joëlle (6) overleed 1 jaar geleden: 'Eén knal. Niet eens zo'n harde, maar ik wist: dit is fout'

Hoop

Met loeiende sirenes naar het ziekenhuis. 'Mevrouw, dit is heel ernstig', had de arts in de ambulance gezegd. "Je beseft op zo'n moment niet wat dat inhoudt. Dat je je kind kan gaan verliezen. En je houdt hoop. Och, we hadden zo veel hoop."

Tot Joëlle naar een specialistisch ziekenhuis in Nijmegen werd overgebracht en de arts haar hersenscan liet zien aan Annerieke en haar man. Bijna alles in haar hersenen kleurde zwart op het computerscherm van de arts. Wat betekende: alles was aangetast. Het doemscenario kasplantje was niet eens een optie. "We wisten: we moeten haar laten gaan."

De eerste week was er die welbekende roes. De eerste maanden eigenlijk ook nog. Er kwamen heel veel 'lieve, fantastische mensen' van de kerk en uit de buurt over de vloer, en familie en vrienden, Joëlles juffen, met eten, met omhelzingen, met troostende woorden. "Maar het was tegelijkertijd zo ontzettend stil", weet Annerieke nog. Zodra Joëlles leven eindigde, verdween ook de levendigheid in hun huis. "Geen ritjes meer naar school, niet meer naar zwemles, niet meer naar atletiek. Oh, atletiek: dat vond ze echt gewéldig. Ze zat er net pas op, maar ze was er zo goed in. En ze straalde. Ja. Ze straalde echt."