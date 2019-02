Voortaan dat irritante groepsgesprek kunnen weigeren: 'Dat is een zegen'

Voor de gebruiker is het een zegen en kan het lastige dilemma's voorkomen, meent etiquettedeskundige Lilian Woltering. "Ik zou wel adviseren om in een persoonlijk gesprek aan te geven waarom je een uitnodiging voor een groepsapp weigert. Misschien dat er een standaardtekst moet komen als: 'Dank je wel voor de uitnodiging, maar ik sla deze groep even over'."

Terreur

Woltering ziet dat veel mensen een 'WhatsApp-druk' ervaren. "Ik hoorde het vandaag weer van iemand. Ze vond het zoveel terreur, al die berichtjes in een groepsapp, die ook 's avonds laat worden binnenkomen. Hoewel je het geluid kunt afzetten, ervaren veel mensen die sociale druk om meteen te antwoorden."

Zomaar uit een groepsapp stappen, zoals nu vaak gebeurt, kan verkeerd worden geïnterpreteerd. "Straks geef je mensen tenminste de keuze of ze ergens aan willen deelnemen."