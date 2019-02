Minister: Nederland blijft gewoon tot 2021 in Afghanistan

In december waren er berichten over een gedeeltelijke Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan. VS en de Taliban zijn bezig met gesprekken om tot een vredesakkoord te komen.

Ondersteuning

NAVO-landen hopen dat de besprekingen uiteindelijk leiden tot vredes, maar volgens Bijleveld zijn berichten over een terugtrekking nu 'niet aan de orde'. Duitsland en Nederland zijn actief in het noorden van Afghanistan en afhankelijk van Amerikaanse ondersteuning.

"Mijn Duitse collega en ik hebben dit punt nadrukkelijk naar voren gebracht. We moeten de ondersteuning hebben, anders kunnen we daar niet opereren en die is op dit moment gegarandeerd", zegt Bijleveld na afloop van overleg.