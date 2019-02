Temptation Island te ordinair? Dit is waarom je toch moet kijken

4. Als je kijkt, kun je meepraten

"Heb je het gezien?" Je hoort je collega's al praten, de dag na Temptation Island. Waarschijnlijk spreken ze hun afschuw uit over alles wat er gebeurd is in het programma, want zo werkt ons mechanisme. "Kijk eens dit is slecht, dat is slecht, zo zullen de gesprekken gaan", zegt Van Veen. Heb jij ook gekeken, dan kun je met ze meedoen, maar je kunt ook een andere mening hebben, zo lees je in het volgende punt.